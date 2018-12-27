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Датская компания планирует выпустить электромобиль на солнечных панелях

Датская компания планирует выпустить электромобиль на солнечных панелях

Автопроизводитель из Дании Lightyear совместно с нидерландской компанией LeasePlan планируют выпустить первый коммерческий электрокар на солнечных панелях к 2020 году, а первый прототип автомобиля появится летом 2019 года.

Lightyear официально сообщил, что начинает производство коммерческой модели на фабрике Automotive Campus в Нидерландах. Она будет называться Lightyear One.

По расчетам инженеров, встроенные солнечные панели позволят электромобилю проезжать от 8000 до 10 000 км в год на солнечной энергии.

Дизайн автомобиля пока не разглашают, но известно, что это будет пятиместный полноприводный хэтчбек с запасом хода 800 км.

Автопроизводитель уверяет, что в солнечную погоду электрокар может ездить месяцами исключительно на солнечной энергии, а ее излишки будут накапливаться в аккумуляторах.

Разработчики утверждают, что им удалось преодолеть все технические ограничения и найти баланс между энергоэффективностью электрокара и его легкостью, обеспечив комфорт и безопасность для пассажиров.

По материалам EcoTown
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