Датская компания планирует выпустить электромобиль на солнечных панелях

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Автопроизводитель из Дании Lightyear совместно с нидерландской компанией LeasePlan планируют выпустить первый коммерческий электрокар на солнечных панелях к 2020 году, а первый прототип автомобиля появится летом 2019 года.
Lightyear официально сообщил, что начинает производство коммерческой модели на фабрике Automotive Campus в Нидерландах. Она будет называться Lightyear One.
По расчетам инженеров, встроенные солнечные панели позволят электромобилю проезжать от 8000 до 10 000 км в год на солнечной энергии.
Дизайн автомобиля пока не разглашают, но известно, что это будет пятиместный полноприводный хэтчбек с запасом хода 800 км.
Автопроизводитель уверяет, что в солнечную погоду электрокар может ездить месяцами исключительно на солнечной энергии, а ее излишки будут накапливаться в аккумуляторах.
Разработчики утверждают, что им удалось преодолеть все технические ограничения и найти баланс между энергоэффективностью электрокара и его легкостью, обеспечив комфорт и безопасность для пассажиров.
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