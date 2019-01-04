Финский суперкомпьютер получит 200 тысяч ядер

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Серверные 7-нм процессоры AMD EPYC Rome весьма привлекательны по соотношению цены и производительности, хотя Intel всё ещё остаётся безоговорочным лидером.
В течение следующих полутора лет финский Научный центр ИТ (CSC) собирается закупить в два этапа новый суперкомпьютер.
Первая фаза включает создание кластера Atos BullSequana X400 с воздушным охлаждением, который использует процессоры Intel Xeon Cascade Lake и интерконнект Mellanox HDR InfiniBand (200 Гбит/с) — он обеспечит пиковую теоретическую производительность в 2 Пфлопс.
При этом объём системной памяти на отдельный узел будет варьироваться от 96 Гбайт до 1,5 Тбайт, а вся система получит параллельную файловую систему Lustre ёмкостью 4,9 Пбайт. Кроме того, для задач машинного обучения и ИИ будут использоваться отдельные узлы, которые будут включать в общей сложности 320 графических процессоров NVIDIA Tesla V100 NVLink (по 4 на узел).
Ожидается, что пиковая производительность этой подсистемы достигнет 2,5 петафлопс. Первый этап будет запущен летом 2019 года.
Но интереснее вторая фаза планов финских учёных, которая должна завершиться весной 2020 года. Atos создаст для CSC суперкомпьютер BullSequana XH2000 с жидкостным охлаждением и интерконнектом InfiniBand HDR, который будет оснащён 200 тысячами ядер AMD EPYC Rome (это 3125 64-ядерных процессоров).
Каждый узел будет оснащаться 256 Гбайт RAM, что не так уж и много для новых CPU. Хранилище будет состоять из параллельной файловой системы Lustre на 8 Пбайт. Вторая фаза увеличит вычислительную мощность ещё на 6,4 Пфлопс. Кроме того, весь вычислительный комплекс также получит общее CEPH-хранилище на 12 Пбайт.
Подобные сделки позволяют с осторожным оптимизмом смотреть на будущее серверных процессоров AMD следующего поколения EPYC. Когда оба этапа будут завершены, вся система будет обеспечивать 11 петафлопс теоретической пиковой производительности, что более чем в пять раз выше, чем было доступно до сих пор финским учёным.
Система будет использоваться многочисленными агентствами и университетами в исследованиях для астрофизики, разработки лекарств, для работы с нанотехнологиями и искусственным интеллектом. Часть системы будет эксклюзивно использоваться метеорологами.
Финляндия инвестирует 37 млн евро в свои усилия по обновлению высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры.
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