Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 188 0

Новый вирус на Android сжирает батарею

Новый вирус на Android сжирает батарею

Специалисты по кибербезопасности сообщили об обнаружении нового вируса, поражающего устройства на базе платформы Android.

Вредоносный код получил название Andr/Clickr-AD, он способен генерировать постоянный переход по рекламным ссылкам вне зависимости от желания владельца гаджета. Из-за этого вредоносная программа провоцирует стремительную разрядку смартфона, пишет Daily Mirror.

Пользователи скачали зараженные приложения из Google Play, в список таких программ уже попали 20 приложений, все они уже удалены из магазина. Отмечается, что всего от действий злоумышленников пострадали около 2 миллионов пользователей.

Пострадавшим пользователям специалисты порекомендовали сбросить смартфоны до заводских настроек, однако при этом вся хранившаяся на устройстве информация будет потеряна. Кроме этого, спасением гаджета может стать установка антивирусной программы.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Криминал
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина