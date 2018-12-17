Новый вирус на Android сжирает батарею

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Специалисты по кибербезопасности сообщили об обнаружении нового вируса, поражающего устройства на базе платформы Android.
Вредоносный код получил название Andr/Clickr-AD, он способен генерировать постоянный переход по рекламным ссылкам вне зависимости от желания владельца гаджета. Из-за этого вредоносная программа провоцирует стремительную разрядку смартфона, пишет Daily Mirror.
Пользователи скачали зараженные приложения из Google Play, в список таких программ уже попали 20 приложений, все они уже удалены из магазина. Отмечается, что всего от действий злоумышленников пострадали около 2 миллионов пользователей.
Пострадавшим пользователям специалисты порекомендовали сбросить смартфоны до заводских настроек, однако при этом вся хранившаяся на устройстве информация будет потеряна. Кроме этого, спасением гаджета может стать установка антивирусной программы.
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