Wexler Group займется добычей и переработкой нефти

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Wexler Group будет заниматься не только трейдингом, но и добычей и переработкой нефти.
Об этом заявил владелец группы Петр Белз.
“Производство нефтепродуктов – следующий этап развития бизнеса нашей группы. Мы будем инвестировать в добычу нефти и дальнейшую переработку”, – заявил Белз.
По его словам, вопрос собственной добычи возник после принятия решения о производстве, так как переработка импортной нефти не увеличит топливную стабильность украинского рынка.
“На сегодня я не вижу смысла перерабатывать импортную нефть. Какая разница, что импортировать, – мы уже импортируем готовый продукт. Это не добавит стране независимости”, – отметил Петр Белз.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Административным работникам "Укрзализныци" поднимут зарплату в три раза, а простым - на 17%Вчера, 10:00 - 5709 26
Нет контакта с чиновником, нет возможности для взятки, - ГройсманПозавчера, 21:00 - 1617 13
МВФ спрогнозировал рост ВВП Украины в течение следующих двух летВчера, 11:00 - 1581 6
НКРЭКУ утвердила порядок формирования платы за присоединение к электросетямПозавчера, 21:30 - 976 5
Насиров пытается отсудить у врача 1 млн гривен за показания в судеВчера, 14:30 - 1174 4
Административным работникам "Укрзализныци" поднимут зарплату в три раза, а простым - на 17%Вчера, 10:00 - 5709 26
МВФ сообщил детали новой программы для УкраиныВчера, 09:45 - 1898 1
Электронная подпись на sim-карте: в Украине запускают мобильную идентификацию пользователейВчера, 08:00 - 1793 2
Межбанковский валютный рынок Украины закрыли на 3 рабочих дняВчера, 16:30 - 1724
МВФ спрогнозировал рост ВВП Украины в течение следующих двух летВчера, 11:00 - 1581 6
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производстваПозавчера, 12:10 - 994 2
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселей17.12.2018, 12:10 - 900
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1539
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1725
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 3128 3