Wexler Group займется добычей и переработкой нефти

Wexler Group будет заниматься не только трейдингом, но и добычей и переработкой нефти.

Об этом заявил владелец группы Петр Белз.

“Производство нефтепродуктов – следующий этап развития бизнеса нашей группы. Мы будем инвестировать в добычу нефти и дальнейшую переработку”, – заявил Белз.

По его словам, вопрос собственной добычи возник после принятия решения о производстве, так как переработка импортной нефти не увеличит топливную стабильность украинского рынка.

“На сегодня я не вижу смысла перерабатывать импортную нефть. Какая разница, что импортировать, – мы уже импортируем готовый продукт. Это не добавит стране независимости”, – отметил Петр Белз.

Справка finance.ua

Wexler Group является поставщиком светлых нефтепродуктов в Украину.