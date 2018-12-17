В Prozorro разрешили заключать рамочные соглашения на 4 года

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В Системе электронных закупок Prozorro ввели новую функцию – заключение рамочных соглашений на покупку товаров и услуг сроком до четырех лет.
Отмечается, что это позволит существенно упростить процесс проведения государственных тендеров как для заказчиков товаров и услуг, так и для компаний, которые эти товары и услуги предоставляют. В частности, упростится процедура заключения соглашения и проверки потенциальных компаний-победителей.
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«Согласно процедуре, государственный заказчик подписывает рамочное соглашение сразу с несколькими компаниями-поставщиками (минимум тремя), избираемыми в ходе прозрачного аукциона. Поставщики подают тендерные предложения, проходят предварительную квалификацию по неценовым критериям, а затем соревнуются на аукционе. С победителями (а их будет несколько) заключается рамочное соглашение. Система Prozorro будет сразу фиксировать цены каждого победителя за единицу товара», – объясняют в Минэкономики.
Отмечается, что после заключения таких соглашений их подписанты будут получать автоматические приглашения принять участие в аукционе и обновить указанную ими цену. В то же время, новшество не касается заказа государственными органами услуг по выполнению определенных работ.
Окончательное внедрение данной функции ожидается в первом квартале 2019 года.
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