В Японии тестируют магазины без касс

Японская компания-оператор сети круглосуточных минимаркетов шаговой доступности – комбини Seven-Eleven Japan проводит испытания системы распознавания лиц в попытке справиться таким образом с нехваткой рабочих рук.

Об этом сообщает NHK WORLD.

“Компания Seven-Eleven Japan и японский производитель электронной продукции компания NEC разработали систему расчета без кассиров”, – говорится в сообщении.

Испытания Seven-Eleven проводит в магазине, который находится в одном из зданий NEC в Токио.

Отмечается, что камера на входе обращена на лица входящих покупателей. Если лицо входящего совпадает с данными в базе данных персонала компании NEC – двери магазина автоматически открываются.

Покупатели используют сканер для считывания штрих-кода на товарах, которые они хотят приобрести. Кассовых аппаратов в магазине нет. Вместо них еще одна камера сканирует лица и вводит информацию в базу данных, чтобы произвести расчет за покупки.