Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 35 0

В Японии тестируют магазины без касс

В Японии тестируют магазины без касс

Японская компания-оператор сети круглосуточных минимаркетов шаговой доступности – комбини Seven-Eleven Japan проводит испытания системы распознавания лиц в попытке справиться таким образом с нехваткой рабочих рук.

Об этом сообщает NHK WORLD.

“Компания Seven-Eleven Japan и японский производитель электронной продукции компания NEC разработали систему расчета без кассиров”, – говорится в сообщении.

Испытания Seven-Eleven проводит в магазине, который находится в одном из зданий NEC в Токио.

Отмечается, что камера на входе обращена на лица входящих покупателей. Если лицо входящего совпадает с данными в базе данных персонала компании NEC – двери магазина автоматически открываются.

Покупатели используют сканер для считывания штрих-кода на товарах, которые они хотят приобрести. Кассовых аппаратов в магазине нет. Вместо них еще одна камера сканирует лица и вводит информацию в базу данных, чтобы произвести расчет за покупки.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина