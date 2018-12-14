В Японии тестируют магазины без касс

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Японская компания-оператор сети круглосуточных минимаркетов шаговой доступности – комбини Seven-Eleven Japan проводит испытания системы распознавания лиц в попытке справиться таким образом с нехваткой рабочих рук.
Об этом сообщает NHK WORLD.
“Компания Seven-Eleven Japan и японский производитель электронной продукции компания NEC разработали систему расчета без кассиров”, – говорится в сообщении.
Испытания Seven-Eleven проводит в магазине, который находится в одном из зданий NEC в Токио.
Отмечается, что камера на входе обращена на лица входящих покупателей. Если лицо входящего совпадает с данными в базе данных персонала компании NEC – двери магазина автоматически открываются.
Покупатели используют сканер для считывания штрих-кода на товарах, которые они хотят приобрести. Кассовых аппаратов в магазине нет. Вместо них еще одна камера сканирует лица и вводит информацию в базу данных, чтобы произвести расчет за покупки.
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