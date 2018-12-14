Успешный трейдинг с Olymp Trade

Olymp Trade — многофункциональная платформа для онлайн-трейдинга, зарекомендовавшая себя в качестве надёжного проводника в мире финансовых рынков для сотен тысяч клиентов со всего мира.

Понятный интерфейс и бесплатное обучение создают комфортные условия для начала работы как начинающим, так и опытным трейдерам. Надёжность предоставляемых услуг подтверждается международными сертификатами.

Трейдинг

Торговая платформа предлагает клиентами два режима: трейдинг на курсовую разницу стоимости активов (форекс) и опционы. Оба варианта открывают широкий спектр возможностей для реализации собственных инвестиционных идей.

Форекс режим

Сделки в режиме «форекс» подразумевают покупку или продажу валют, в расчёте на получение прибыли от роста курса или его падении. Например, трейдер может купить евро за доллары (пара EUR/USD) по курсу 1,14000 (1 евро стоит 1,14 доллара США), а потом продать евро обратно по 1,15000.

Размер дохода зависит от того, как далеко котировки продвинутся в желаемом направлении, суммы инвестиции, а также коэффициента мультипликатора.

Опционный режим

Идеально подойдёт для тех, кто любит работать с предсказуемыми финансовыми результатами. Опционный трейдинг характеризует ограниченный срок сделки (экспирация) и получение оговорённой доходности. Риски данного инструмента строго ограничиваются, что исключает возможность отрицательного результата, превышающего сумму инвестиции.

Предположим, трейдер уверен, что курс GBP/USD (английского фунта против доллара США) будет выше 1,27100 через 5 минут. Он устанавливает такие характеристики опционной сделки, как время сделки (в нашем случае 5 минут), страйк-цену (расчётная цена сделки, то есть 1,27100), вводит сумму инвестиции и совершает сделку на повышение. Если через 5 минут GBP/USD вырастет до 1,27101 и выше — трейдер получит прибыль.

Учебный счёт

Испытать свои трейдерские возможности без риска вы можете на специальном учебном счёте. Трейдеру предоставляется 10 000 единиц виртуальной демо-валюты. Тренажёр в точности имитирует торговлю на реальные средства в обоих режимах.

Если у вас останется менее 5 000 единиц, то вы сможете воспользоваться функцией восстановления учебного счёта до первоначальных 10 000. Сделать это можно неограниченное количество раз.

Торговая платформа

Интерфейс платформы в обоих режимах практически идентичен. Для опционного режима предусмотрены две цветовых схемы: светлая и тёмная.

График цены может быть представлен в виде японских свечей, баров, линии и свечей Хейкен Аши. Временные рамки редактируются трейдером по желанию. Справа от графика находится меню заключения сделки с областью для ввода суммы инвестиции и другими критериями сделки.

Над окном графика располагается панель выбора активов, которую можно редактировать исходя из своих предпочтений. К примеру, криптотрейдеры могут установить быстрый доступ к Bitcoin или другим цифровым монетам.

Чтобы качественно изучить рыночную ситуацию трейдеры используют готовые инструменты технического анализа. Всего доступно 24 индикатора, уровни и веер Фибоначчи, а также дополнительные графические решения — горизонтальная и трендовая линии.

Возможности форекс-режима

Трейдинг на разницу стоимости курсов валют, металлов, криптовалют похож на традиционную торговлю. Главная задача — купить актив дешевле и продать его дороже. Отметим, что на форексе вы можете открыть позицию сразу на понижение стоимости (короткая или шорт-сделка) и заработать на снижении котировок.

Например, ни для кого не секрет, что Великобритания покидает состав Европейского союза. Такой шаг может повлечь за собой ослабление курса фунта стерлингов (GBP). В свою очередь есть Австралия, которая более 25 лет живёт без кризиса. На этом фоне вероятно долгосрочное снижение котировок GBP/AUD.

Заработать на этой инвестиционной гипотезе через обменный пункт невозможно. Но на платформе Olymp Trade вы можете открыть короткую сделку по этой валютной паре и ждать результата.

Допустим, позиция на сумму $1000 была открыта по 1,75000 и закрыта по 1,60000 (то есть за 1 фунт начали давать на $0,15 меньше, чем раньше). Предположение сработало, и прибыль составила $100 за 2 месяца. Но на Olymp Trade вы можете в сотни раз улучшить результат сделки, если начнёте торговать с денежным мультипликатором — специальным финансовым сервисом, который увеличивает сумму сделка до 200 раз!

Если бы в представленном примере трейдер использовал мультипликатор х200, то размер прибыли составил более $20 000. Вы можете воспользоваться несколькими вариантами мультипликатора:

Для валютных пар — от х50 до х200.

Для металлов — от х20 до х50.

Для криптовалют — от х5 до х10.

Форекс-режим на платформе Olymp Trade привлекает своей простотой и понятным алгоритмом использования ордеров для автоматической фиксации прибыли (take profit) или ограничения убытка (stop loss).

Благодаря этим механизмам вы можете открыть сделку, предположим, на повышение курса USD/JPY, поставить значение по желаемой прибыли, к примеру +$100, и уйти заниматься своими делами. Если позиция действительно начнёт приносить сто долларов, то сделка закроется с прибылью автоматически.

Трейдинг в форекс-режиме на Olymp Trade идеально подойдёт для тех, кто хочет развиваться в качестве трейдера и нацелен на высокие результаты.

Возможности опционного режима

Опционный трейдинг не предусматривает использование мультипликатора, но высокий процент доходности по успешным сделкам полностью это компенсирует.

Сделка в опционном режиме совершается по следующему принципу: трейдер выбирает актив, устанавливает сумму инвестиции и время экспирации, а затем открывает позицию.

В зависимости от используемой стратегии можно изменять расчётную страйк-цену — котировку, относительно которой подводится результат сделки.

Пример: трейдер уверен, что через 1 час стоимость биткоина увеличится относительной текущей цены, которая составляет $4000. Чтобы заработать, он выбирает нужный актив, устанавливает время сделки 1 час и вводит сумму инвестиции (предположим $10). До заключения сделки произойдёт автоматическая калькуляция потенциальной доходности. Как правило, за успешный прогноз начисляется от 70 до 100% прибыли.

Также трейдер может подать заявку на опционную сделку и получить активную позицию только после реализации определённых условий — таких как время и цена актива. Этот сервис является аналогом механизма отложенных или лимитных ордеров.

Пример: инвестор считает, что отчёт по ВВП США будет хуже, чем прогнозирует эксперты. Такая новость может ослабить курс доллара США. Наш трейдер может заранее установить заявку на сделку по времени, которая превратится в реальную сделку на понижение ровно в назначенный час. При этом его присутствие на платформе не обязательно.

Отметим, что график выхода важных новостей известен заранее — на платформе Olymp Trade есть полный экономический календарь.

Мягкие финансовые условия

Olymp Trade делает трейдинг доступным. Компания предлагает торговлю с минимальными комиссионными за совершение сделок, а также полным отсутствием комиссий по операциям, связанным с вводом и выводом средств.

Минимальный депозит составляет всего $10 (или €10, если выбран счёт в евро). Для открытия сделки вам потребуется всего $1.

Обучение

Независимо от вашего уровня подготовки, в разделе «Обучение» вы можете найти интересную торговую стратегию или принять участие в практическом вебинаре или мастер-классе от аналитиков компании.

Регуляция

Высокое качество котировок и исполнения сделок подтверждается сертификатом надзорной организации Verify My Trade. Документальное подтверждение соответствия стандартам получено в результате аудита 5000 сделок клиентов Olymp Trade.

C февраля 2016 года компания входит в состав международной Финансовой комиссии.

Присвоенный статус участника категории А гарантирует добросовестное обслуживание интересов трейдера и соблюдение его прав.

Мобильное приложение

Чтобы всегда оставаться с рынком, скачайте приложение для своего смартфона на iOS или Android. Мобильные решения от Olymp Trade в точности передают атмосферу активного трейдинга и могут стать незаменимой составляющей карьеры трейдера.