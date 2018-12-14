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Tkeycoin может превысить $600 после финальной реализации активов

Tkeycoin может превысить $600 после финальной реализации активов

Европейские аналитики прогнозируют рост цены Tkeycoin. В течение 1-2 лет цена криптовалюты может подняться до $100-200, а после финальной реализации активов вообще преодолеть планку в $600. Мнение озвучили эксперты заключившего соглашение о партнерском взаимодействии с компанией TKEY DMCC фонда FDNM Consulting.

С позицией экспертов FDNM Consulting согласны независимые специалисты: новые обстоятельства, считают аналитики, дают основания для пересмотра в сторону увеличения более раннего предсказания цены Tkeycoin в $450.

Фонд FDNM Consulting на этапе эмиссии приобретет активы Tkeycoin на сумму в $3,5 млн в соответствии с договором о сотрудничестве с TKEY DMCC. В числе намерений инвестора – поддержка продвижения на зарубежных рынках блокчен-технологий Tkeycoin, финансирование научных разработок и сервисов Tkeycoin, а также постепенное увеличение инвестиционного пакета.

Учитывая избавление проекта Tkeycoin от ряда ограничений при реализации стратегических задач на глобальном рынке, TKEY DMCC, благодаря координации с FDNM Consulting, серьезно усилила продвижение проекта в различных юрисдикциях. На состоянии активов Tkeycoin это отразится крайне положительно и будет способствовать формированию благоприятных условий для масштабирования блокчейн-технологии.

По материалам Сегодня
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