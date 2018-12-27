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На OLED-дисплеи для смартфонов пришлось больше 60% рынка

На OLED-дисплеи для смартфонов пришлось больше 60% рынка

На долю панелей, созданных на базе органических светодиодов (OLED), пришлось более 60% мирового рынка дисплеев для смартфонов по итогам третьего квартала.

Об этом сообщает новостное агентство Yonhap со ссылкой на данные исследовательской компании IHS Markit.

Экспертами было подсчитано, что в июле-сентябре 2018 года продажи мобильных дисплеев в глобальном масштабе составили 10,7 млрд долларов, а OLED-сегмент показал объем в 6,6 млрд долларов. Доля OLED-экранов достигла рекордных 61,1%, тогда как в первой четверти 2017 года она измерялась 35%.

Растущее распространение OLED-панелей специалистов объясняют повышением спроса на гибкие дисплеи на основе органических светодиодов.

Крупнейшим производителем OLED-панелей для смартфонов остается Samsung Display, записавшая в актив порядка 93,3% рынка по итогам третьего квартала 2018 года, а доля в сегменте гибких продуктов составила 94,2%.

“На рынке малых и средних OLED-дисплеев, используемых в смартфонах, Samsung занимает доминирующее положение благодаря своей потрясающей технологии. Это присутствие вряд ли изменится”, – считает рыночный наблюдатель, мнение которого приводит Yonhap.

Аналитики Display Supply Chain Consultants (DSCC) прогнозируют 150-процентный рост выручки от продажи гибких дисплеев в ближайшие несколько лет и более чем 170-процентный рост поставок такой продукции. В то же время другие специалисты сомневаются в перспективах устройств со складными экранами на рынке, отмечая, что потребители могут оказаться не готовы к высокой цене таких гаджетов.

По мнению DSCC, рынок сгибающихся дисплеев будет набирать обороты постепенно. Ожидается, что в 2019 году поставки таких экранов достигнут 3,1 млн штук на фоне выхода первых смартфонов нового, складного форм-фактора.

Аналитики IHS Markit ожидают, что на фоне растущего спроса со стороны производителей смартфонов и планшетов поставки сгибающихся дисплеев типа AMOLED (активная матрица на органических светодиодах) к 2025 году превысят 50 млн штук. К этому же времени суммарные поставки всех видов AMOLED-панелей, включая складные и гибкие дисплеи, ожидаются на уровне 825 млн штук. Экраны, способные складываться пополам, займут в этом объеме около 6%.

По материалам internetua.com
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