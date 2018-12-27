Lenovo выпустила первый смартфон с памятью на 12 Гб (фото)

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Компания Lenovo презентовала смартфон Z5 Pro GT, который стал первым в мире серийным смартфоном с новым топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855 и 12 гигабайтами оперативной памяти.
Первым устройством, получившим новый флагманский чипсет Qualcomm — Snapdragon 855, стал смартфон Lenovo Z5 Pro GT. Новинка, кроме того, стала первым в мире серийным смартфоном с 12 Гб. Другие технические характеристики смартфона схожи с таковыми у модели Lenovo Z5 Pro. Новый смартфон получил 6,4-дюймовый экран, выполненный по технологии Super AMOLED и имеющий встроенный дактилоскопический сканер. Фронтальные камеры новинки выдвигают посредством механизма слайдера — их разрешение составляет 16 и 8 мегапикселей.
На задней панели Lenovo Z5 Pro установлена также двойная камера — с модулями 16 и 24 Мп. Lenovo Z5 Pro GT lenovo Релиз нового смартфона Lenovo ожидается 24 января. Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти будет стоить около 390 долларов, версия с 8/256 ГБ — примерно $500, а топовая версия с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти — приблизительно $650.
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