Физики смогли уменьшить объекты до наноразмеров

Ученые из Массачусетского технологического института освоили невероятный способ трансформации материала и научились изготавливать наноразмерные объекты практически любой формы.

Имплозивное производство — это «способ перенести почти любой материал в трехмерную модель с наноразмерной точностью», рассказывает Эдвард Бойден, профессор биоинженерии из MIT. Он утверждает, что все объекты — от металлов до нитей ДНК — обладают определенными шаблонами, которые можно воспроизвести в крошечном масштабе. Подобные методы были известны и раньше, но все они были крайне медленными и не слишком эффективными.

По факту, ученым приходилось добавлять слой за слоем на двухмерные наноструктуры или довольствоваться самыми простыми устойчивыми формами — кубами или пирамидами. Само по себе это весьма интересный опыт, вот только практического применение ему так и не нашлось. У наноматериалов огромный спектр использования — от микроскопических роботов до частиц, способных уничтожать раковые клетки — но для этого исследователи должны были научиться работать со сложными формами. И вот, наконец, выход найден.

Технология MIT использует методы, которые в настоящее время уже применяются для увеличения изображений мозговой ткани, но обращают их вспять. Как? Сам процесс подразумевает то, что ткани помещают в гидрогель, который затем естественным путем увеличивается в размерах. Так ученые с помощью обычного микроскопа могут получать очень четкие и детальные изображения. В новой же версии сравнительно крупный объект тоже взаимодействует с гидрогелем. Исследователи выбрали для испытаний полиакрилат — его часто можно встретить в обычных подгузниках.

После этого материал «купается» в молекулах флуоресцина, оранжевого красителя, светящегося в желто-зеленом спектре. Это вещество — маркер, благодаря которому ученым будет проще отследить объект. Кроме того, флуоресцин выступает в роли «якоря», к которому можно прикрепить любые другие молекулы. «С помощью света такие якоря фиксируются там, где вам удобно, и в дальнейшем к ним можно присоединить все, что душе угодно», говорит Бойден.