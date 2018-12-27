Физики смогли уменьшить объекты до наноразмеров

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Ученые из Массачусетского технологического института освоили невероятный способ трансформации материала и научились изготавливать наноразмерные объекты практически любой формы.
Имплозивное производство — это «способ перенести почти любой материал в трехмерную модель с наноразмерной точностью», рассказывает Эдвард Бойден, профессор биоинженерии из MIT. Он утверждает, что все объекты — от металлов до нитей ДНК — обладают определенными шаблонами, которые можно воспроизвести в крошечном масштабе. Подобные методы были известны и раньше, но все они были крайне медленными и не слишком эффективными.
По факту, ученым приходилось добавлять слой за слоем на двухмерные наноструктуры или довольствоваться самыми простыми устойчивыми формами — кубами или пирамидами. Само по себе это весьма интересный опыт, вот только практического применение ему так и не нашлось. У наноматериалов огромный спектр использования — от микроскопических роботов до частиц, способных уничтожать раковые клетки — но для этого исследователи должны были научиться работать со сложными формами. И вот, наконец, выход найден.
Технология MIT использует методы, которые в настоящее время уже применяются для увеличения изображений мозговой ткани, но обращают их вспять. Как? Сам процесс подразумевает то, что ткани помещают в гидрогель, который затем естественным путем увеличивается в размерах. Так ученые с помощью обычного микроскопа могут получать очень четкие и детальные изображения. В новой же версии сравнительно крупный объект тоже взаимодействует с гидрогелем. Исследователи выбрали для испытаний полиакрилат — его часто можно встретить в обычных подгузниках.
После этого материал «купается» в молекулах флуоресцина, оранжевого красителя, светящегося в желто-зеленом спектре. Это вещество — маркер, благодаря которому ученым будет проще отследить объект. Кроме того, флуоресцин выступает в роли «якоря», к которому можно прикрепить любые другие молекулы. «С помощью света такие якоря фиксируются там, где вам удобно, и в дальнейшем к ним можно присоединить все, что душе угодно», говорит Бойден.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Запорожье планируют заменить все маршрутки до 2020 годаВчера, 06:00 - 5461 8
Пенсионный возраст в Украине можно будет выбрать самому (инфографика)Вчера, 12:00 - 4848 7
Какие профессии в Украине наиболее востребованыВчера, 10:00 - 1815 6
В Украине увеличилось количество получателей субсидий (инфографика)Вчера, 15:00 - 443 5
Назван самый популярный iPhone у перебежчиков с Android в 2018 годуПозавчера, 22:00 - 2201 2
В Запорожье планируют заменить все маршрутки до 2020 годаВчера, 06:00 - 5461 8
Пенсионный возраст в Украине можно будет выбрать самому (инфографика)Вчера, 12:00 - 4848 7
Смарт-часы захватывают рынок носимых устройствВчера, 03:00 - 2397
Какие профессии в Украине наиболее востребованыВчера, 10:00 - 1815 6
Через год по Киеву поедут 26-метровые трамваиВчера, 17:00 - 1118
4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты (видео)27.12.2018, 13:10 - 2427 14
В Украине впервые разработали велосипедные госстандарты26.12.2018, 15:10 - 1584 2
Nokia, Elisa и Efore установили базовую станцию с жидкостным охлаждением (инфографика)25.12.2018, 15:10 - 818 2
Google и Levi's представили умную куртку23.12.2018, 15:10 - 2306
В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернета22.12.2018, 12:10 - 1271