Названы лучшие IT-работодатели Украины в 2018 году

Портал DOU выпустил ежегодный рейтинг IT-работодателей Украины, который составляется на основе анонимного опроса. В нем приняли участие 14 602 человека, которые оценивали 993 компании. Результаты представлены по состоянию на 17 декабря.

Рейтинг 2018 года изменился по сравнению с прошлогодними. Во-первых, DOU добавил отдельный список для больших компаний — категория «более 1500 специалистов». Во-вторых, портал изменил анкету для голосования — теперь там представлено 13 вопросов, которые разделены на 5 категорий.

Категория «более 1500 специалистов»

В этом году лучшим работодателем из крупнейших украинских IT-компаний стала Infopulse. В тройку также вошли SoftServe и GlobalLogic. В этом рейтинге не представлены Luxoft і NIX Solutions, так как не преодолели барьер в 10% голосов от общего количества сотрудников.

Категория «800-1500 специалистов»

В этой категории победу одержала компания Genesis, набрав минимум 95 баллов в каждом блоке вопросов. На втором месте оказался прошлогодний победитель Intellias, на третьем — Sigma Software.

Категория «200-800 специалистов»

Победитель этой категории — компания Govitall. За ней идет Trionika и Netpeak. Серебряный призер прошлого года, Terrasoft, не преодолел барьер по минимальным количеством голосов.

Категория «81-200 специалистов»

Второй год подряд победу одерживает Codemotion, в этот раз — в категории «81-200 специалистов». 52 опрошенных сотрудника поставили компании максимум баллов. Наивысшие оценки также получили Ringostat, Technorely и Active Bridge, которые заняли соответственно второе, третье и четвертое места.

Продуктовые компании

В этом году DOU впервые составил рейтинг продуктовых компаний. Первое место заняла Ringostat, а в тройку также вошли M2E Pro и Terrasoft.