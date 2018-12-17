Названы лучшие IT-работодатели Украины в 2018 году

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Портал DOU выпустил ежегодный рейтинг IT-работодателей Украины, который составляется на основе анонимного опроса. В нем приняли участие 14 602 человека, которые оценивали 993 компании. Результаты представлены по состоянию на 17 декабря.
Рейтинг 2018 года изменился по сравнению с прошлогодними. Во-первых, DOU добавил отдельный список для больших компаний — категория «более 1500 специалистов». Во-вторых, портал изменил анкету для голосования — теперь там представлено 13 вопросов, которые разделены на 5 категорий.
Категория «более 1500 специалистов»
В этом году лучшим работодателем из крупнейших украинских IT-компаний стала Infopulse. В тройку также вошли SoftServe и GlobalLogic. В этом рейтинге не представлены Luxoft і NIX Solutions, так как не преодолели барьер в 10% голосов от общего количества сотрудников.
Категория «800-1500 специалистов»
В этой категории победу одержала компания Genesis, набрав минимум 95 баллов в каждом блоке вопросов. На втором месте оказался прошлогодний победитель Intellias, на третьем — Sigma Software.
Категория «200-800 специалистов»
Победитель этой категории — компания Govitall. За ней идет Trionika и Netpeak. Серебряный призер прошлого года, Terrasoft, не преодолел барьер по минимальным количеством голосов.
Категория «81-200 специалистов»
Второй год подряд победу одерживает Codemotion, в этот раз — в категории «81-200 специалистов». 52 опрошенных сотрудника поставили компании максимум баллов. Наивысшие оценки также получили Ringostat, Technorely и Active Bridge, которые заняли соответственно второе, третье и четвертое места.
Продуктовые компании
В этом году DOU впервые составил рейтинг продуктовых компаний. Первое место заняла Ringostat, а в тройку также вошли M2E Pro и Terrasoft.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Административным работникам "Укрзализныци" поднимут зарплату в три раза, а простым - на 17%Вчера, 10:00 - 6303 27
МВФ спрогнозировал рост ВВП Украины в течение следующих двух летВчера, 11:00 - 1648 6
Насиров пытается отсудить у врача 1 млн гривен за показания в судеВчера, 14:30 - 1273 5
Правительство усовершенствует поддержку фермеров - ГройсманВчера, 09:15 - 189 2
Экспресс до "Борисполя" совершил 1000 рейсовВчера, 17:40 - 950 2
Административным работникам "Укрзализныци" поднимут зарплату в три раза, а простым - на 17%Вчера, 10:00 - 6303 27
МВФ сообщил детали новой программы для УкраиныВчера, 09:45 - 1924 1
Межбанковский валютный рынок Украины закрыли на 3 рабочих дняВчера, 16:30 - 1776
МВФ спрогнозировал рост ВВП Украины в течение следующих двух летВчера, 11:00 - 1648 6
КрАЗ презентовал новую техникуВчера, 22:30 - 1551
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производстваПозавчера, 12:10 - 1043 2
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселей17.12.2018, 12:10 - 919
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1555
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1732
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 3139 3