В Киеве капитально отремонтируют два моста

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В частности, речь идет о путепроводе на пересечении Оболонского проспекта и улицы Богатырской.
Стоимость ремонта составит 125,8 млн грн.
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Там полностью заменят асфальт (с 5-летней гарантией), пешеходную зону от дороги будут отделять зеленые насаждения и забор. Также хотят установить освещение и восстановить газоны после ремонта, говорится в системе Prozorro.
Несколько дешевле – 124,5 млн грн – обойдется второй мост на пересечении Богатырской и проспекта Степана Бандеры.
Оба моста должны отремонтировать до 31 декабря 2020 года.
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