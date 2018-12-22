В Южной Корее построят гигантский полупроводниковый кластер

Даже в условиях глобальной экономики власти любой страны обязаны защищать и защищают местного производителя. В своё время, например, власти Южной Кореи помогли субсидиями компании Hynix, когда остальные производители памяти не только требовали её крови (признать банкротом), но также руками национальных регуляторов выставляли заградительные пошлины на память DRAM её производства.

Тогда Hynix выстояла, хотя вскоре двое из нападавших обанкротились сами и исчезли на свалке истории.

Немецкая Qimonda и японская Elpida не нашли поддержки у национальных властей – и больше их нет. Но на этом вызовы не закончились.

В полупроводниковой отрасли, как и во всей мировой экономике, возникают турбулентности, которые грозятся поставить на грань выживания если не всех, то многих.

Судя по всему, в правительстве Южной Кореи хорошо понимают, что даже такие крупные компании, как Samsung и SK Hynix не смогут самостоятельно вытащить всю полупроводниковую отрасль страны. Но даже если они сами выстоят, остаётся множество средних и мелких компаний, которые гарантированно пострадают без государственной поддержки. Поэтому в недрах правительства Республики Корея родился план создать гигантский полупроводниковый кластер, который стал бы гарантией сохранения и поддержки бизнеса множества национальных компаний. И, конечно же, такой кластер сможет рассчитывать на государственные субсидии, если в этом возникнет необходимость.

Реализация плана намечается в первой половине 2019 года. Предварительно в проекте участвуют 50 компаний. Детали проекта будут утрясены позже, как и нет пока определённого места для строительства заводов. Всего в рамках кластера будут построены четыре производственных полупроводниковых фабрики, а также корпуса для разработчиков и филиалов компаний.

Проект включает участие проектировщиков чипов, исследовательских групп по материалам и техпроцессам. Из гигантов в проекте пока засветилась одна компания SK Hynix. О масштабах проекта можно судить хотя бы по тому, что SK Hynix обещает в следующие 10 лет потратить на кластер 120 трлн вон — это $106 млрд! На закладку первых цехов и разработку проекта компания потратит 1,6 трлн вон или около $1,4 млрд.

Данный кластер рассматривается властями как стройка 21 века. Это будет самое передовое предприятие в мировой практике и, пожалуй, одно из самых крупных, хотя мы пока не знаем запланированной мощности заводов. Введение в строй кластера власти Республики Корея считают гарантией дальнейшего отрыва хай-тека страны от зарубежных конкурентов и, конечно же, основой дальнейшего благополучия отрасли и местной экономики. Работой в кластере собираются занять 10 000 человек, что также станет решением проблем с утечками мозгов за границу.