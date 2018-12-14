В странах ЕС вводят запрет на использование бытового пластика

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Европейский союз согласовал положения директивы, которая запрещает использования бытовой продукции из пластика, в том числе соломинок, тарелок и стаканов.
Об этом сообщает NTV.
Инициатива по прекращению использования продукции из полимеров будет реализована в течение двух лет, а запрет будет распространяться на те товары, у которых есть более безопасная для экологии альтернатива.
Согласно расчетам, принятые меры помогут к 2030 году избежать ущерба окружающей среде на сумму около 22 млрд евро.
Отметим, “пластиковой директивой” был определен черный список из десяти наименований, на которые приходятся 70% всего пластикового мусора в европейских морях. В него вошли пластиковые стаканчики, тарелки, ложки и вилки, трубочки для коктейлей, подносы и ряд других изделий.
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