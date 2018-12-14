23 ноября прошла FinRetail-2018: как это было

23 ноября 2018 г. в Киеве прошло самое масштабное и самое интересное событие, которое собрало лидеров финансовой розницы – конференция FinRetail 2018.

В концерт-холе «Оазис», на двух потоках «Маркетинг и продажи» и «Технологии для бизнеса» в общей сложности собралось услышать лучшие кейсы создания и продвижения финансовых товаров и услуг в Украине и за рубежом более 320 человек.

О том, как ярко, насыщено и интересно прошла конференция, вы можете узнать из этого видео:

В этом году конференция заслуженно получила статус «международной». На одной сцене с украинскими гуру FinTech, менеджмента, маркетинга и продаж выступали эксперты из Германии, Польши, Франции и Болгарии.

Marcin Kozlowski, Вице-президент Vintom, Vice President Vintom (Польша) рассказал о том, как персонализация видео повышает лояльность потребителей, увеличивает продажи и расширяет опыт работы клиентов в цифровой среде!

Michael Diguet, Соучредитель и CEO Yelloan (Франция) – поделился живыми кейсами по использованию диалогового интерфейса и чат-бота, основанного на искусственном интеллекте для повышения производительности.

Кислашко, Руководитель Студии бизнес-решений TBI Bank и Наталия Гузеева, Менеджер проектов TBI Bank (Болгария) – показали, как в разы удалось увеличить продажи, правильно поняв и определив цели мерчанта.

Игорь Смелянский, Генеральный директор, Укрпочта – не только рассказал, но и показал на реальных примерах, как с помощью Укрпочты получить доступ к 17 млн новых клиентов.

Олег Гороховский, Coоснователь MonoBank и Fintech Band – впервые на конференции FinRetail 2018 презентовал железную карту IrOn Bank и железную VIP карту, которая может накапливать мили, и вы можете потратить эти мили на авиабилеты любой авиакомпании мира.

В рамках FinRetail 2018 генеральный партнер конференции компания Platon поделилась новыми подходами в оценке кредитных рисков. В своем докладе СOO Platon Андрей Батарин презентовал разработку нового программного продукта, который позволит давать рекомендации кредитным организациям по выдаче займов.

Технология Payer ID предоставляет возможность вовремя выявлять подозрительных заемщиков и предотвращать выдачу кредита на одну и ту же карту нескольким людям.

Среди экспертов конференции:

- Лилия Лазепко, член Правления ОТР Банк

- Андрей Радевич, региональный менеджер Google Украина

- Михаил Видякин, начальник управления стратегии и реформирования банковской системы НБУ

- Александр Залетов, член Нацкомфинуслуг

- Анна Замазеева, председатель Правления, ассоциация ВАФК

- Евгений Васильцов, руководитель направления работы с торговыми предприятиями, Приватбанк

- Виктор Комягин – технический директор Авентус Групп Литва

- Павел Малышев – управляющий партнер Solanteq

И другие…

Полный фото-отчет можно увидеть на официальной странице в facebook организатора – компании BankOnline

Компания Телеконтакт в этом году выступила спонсором FinRetail2018 и среди гостей разыграла ПРИЗ – популярный Фитнес-трекер.

Telecontact – аутсорсинговый контактный центр, который на высочайшем уровне принимает и обрабатывает звонки, оказывает поддержку неголосового канала. 20 лет успешного опыта позволяют реализовывать проекты разной сложности.

Телеконтакт – это гибкий партнер, который предлагает варианты оптимизации затрат и увеличения прибыли. МЫ открыты для визитов и всегда рады Вас видеть у нас на площадке (г. Житомир). Компания Телеконтакт — лидерство, надёжность и качество Вашего бизнеса.

Организаторы: компания BankOnline , финансовый портал Минфин , ассоциация ВАФК .