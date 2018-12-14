Кабмин увеличил уставный капитал Госмолодежьжилья

Кабинет Министров Украины во вторник внес изменения в устав Государственного фонда содействия молодежному строительству (Госмолодежьжилье), в частности, увеличив его уставный капитал на 30 млн грн – до 331,3 млн грн и определив Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ органом его управления, говорится в проекте постановления.

Увеличение уставного капитала на 30 млн грн позволит 40 семьям приобрести жилье. Изменение устава Госмолодежьжилья, в частности, определение Минрегиона органом управления фонда, является необходимым для приведения устава в соответствие с принятым в 2011 году решением правительства, отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.