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Кабмин увеличил уставный капитал Госмолодежьжилья

Кабмин увеличил уставный капитал Госмолодежьжилья

Кабинет Министров Украины во вторник внес изменения в устав Государственного фонда содействия молодежному строительству (Госмолодежьжилье), в частности, увеличив его уставный капитал на 30 млн грн – до 331,3 млн грн и определив Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ органом его управления, говорится в проекте постановления.

Увеличение уставного капитала на 30 млн грн позволит 40 семьям приобрести жилье. Изменение устава Госмолодежьжилья, в частности, определение Минрегиона органом управления фонда, является необходимым для приведения устава в соответствие с принятым в 2011 году решением правительства, отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

По материалам Hubs
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