Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 61 0

Всемирный банк предоставил Украине финансовую гарантию на 750 млн долларов

Всемирный банк предоставил Украине финансовую гарантию на 750 млн долларов

Совет директоров Всемирного банка на заседании 18 декабря одобрил предоставление Украине финансовой гарантии (PBG) на сумму 750 млн долларов.

Об этом сообщает Президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

Президент приветствовал это решение совета директоров Всемирного банка.

По данным Минфина Украины, гарантия будет действовать 10 лет и позволит Украине получить международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном привлечении средств с рынка.

“Гарантия Всемирного банка поддержит Украину в реализации реформ, в частности, в финансовом секторе и управлении государственными банками, а также обеспечит их дальнейшее внедрение”, – сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Гарантия на политику развития (PBG) – финансовый инструмент Мирового банка, который может быть использован правительством страны для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина