Всемирный банк предоставил Украине финансовую гарантию на 750 млн долларов

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Совет директоров Всемирного банка на заседании 18 декабря одобрил предоставление Украине финансовой гарантии (PBG) на сумму 750 млн долларов.
Об этом сообщает Президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
Президент приветствовал это решение совета директоров Всемирного банка.
По данным Минфина Украины, гарантия будет действовать 10 лет и позволит Украине получить международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном привлечении средств с рынка.
“Гарантия Всемирного банка поддержит Украину в реализации реформ, в частности, в финансовом секторе и управлении государственными банками, а также обеспечит их дальнейшее внедрение”, – сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Гарантия на политику развития (PBG) – финансовый инструмент Мирового банка, который может быть использован правительством страны для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.
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