Всемирный банк предоставил Украине финансовую гарантию на 750 млн долларов

Совет директоров Всемирного банка на заседании 18 декабря одобрил предоставление Украине финансовой гарантии (PBG) на сумму 750 млн долларов.

Об этом сообщает Президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

Президент приветствовал это решение совета директоров Всемирного банка.

По данным Минфина Украины, гарантия будет действовать 10 лет и позволит Украине получить международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном привлечении средств с рынка.

“Гарантия Всемирного банка поддержит Украину в реализации реформ, в частности, в финансовом секторе и управлении государственными банками, а также обеспечит их дальнейшее внедрение”, – сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Гарантия на политику развития (PBG) – финансовый инструмент Мирового банка, который может быть использован правительством страны для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.