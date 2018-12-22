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Рынок корпоративных систем хранения данных демонстрирует существенный рост

Рынок корпоративных систем хранения данных демонстрирует существенный рост

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала результаты исследования мирового рынка корпоративных систем хранения данных в третьем квартале текущего года.

Отмечается, что отрасль демонстрирует существенный рост. Так, поставки оборудования в денежном выражении поднялись за год на 19,4% — до $14,0 млрд.

В тройку ведущих поставщиков входят компании Dell Inc., HPE/New H3C Group и NetApp с долями соответственно 19,2%, 16,4% и 5,8%.

Суммарная вместимость поставленных за квартал хранилищ и накопителей достигла 113,9 Эбайт. Это на внушительные 57,3 % больше показателя годичной давности.

В сегменте внешних хранилищ выручка поставщиков увеличилась на 12,5%, достигнув $6,3 млрд.

Лидером сектора является Dell Inc. с долей в 31,3%. На втором месте находится NetApp с результатом в 12,8%, а замыкает тройку HPE/New H3C Group с 10,4%.

Отмечается также, что в сегменте хранилищ на основе флеш-памяти All Flash Array (AFA) отмечен рост на 39,3% в годовом исчислении.

Объём соответствующего сектора составил приблизительно $2,2 млрд.

По материалам Servernews
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