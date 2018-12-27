НБУ: ПриватБанк обеспечивает почти половину чистого комиссионного дохода банковского сектора

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ПриватБанк доминирует на рынке розничных безналичных операций и на конец октября обеспечил поступление 42% чистого комиссионного дохода всего банковского сектора.
Об этом сообщил НБУ в Отчете о финансовой стабильности.
С начала года ПриватБанк также существенно повысил эффективность процентных операций, прежде всего благодаря работе с физическими лицами.
«Внедряя новые технологии банковского обслуживания и углубляя уровень проникновения безналичных операций на рынке, ПриватБанк за два последних года работы в статусе государственного банка остается главным маркетмейкером рынка, – отмечает заместитель председателя правления банка Галина Пахачук. – Инновационный подход к внедрению услуг обеспечивает банку уникальную для украинского и в целом европейского рынка модель развития, по которой комиссионные доходы в полном объеме покрывают все административные расходы банка, что является основой для стабильной прибыльной деятельности».
По данным регулятора, за 10 месяцев 2018 года в целом по банковскому сектору чистый комиссионный доход вырос на 31% (в первую очередь за счет комиссий за расчетно-кассовое обслуживание). По темпам роста лидировали банки, которые быстро увеличивали безналичные операции с населением.
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