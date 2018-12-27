Австралийская компания выдает кредиты под залог криптовалюты

Мельбурнская компания Helio, которая работает на основании австралийской кредитной лицензии (ACL), теперь предлагает обеспеченные криптовалютой кредиты.

Helio, которая работает под надзором Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), принимает в качестве залога четыре основные криптовалюты. Платформа в настоящее время поддерживает биткоин (BTC), эфир (ETH), лайткоин (LTC) и риппл (XRP), предлагая кредиты на срок до 48 месяцев со ставкой от 17 до 24 процентов, в зависимости от стоимости залога.

Клиенты могут выбирать между 30, 40 и 50 процентами отношения кредита к стоимости (LTV). Например, кредит в 10’000 австралийских долларов с 30-процентным LTV потребует от заемщика залога в 7,19 BTC в качестве обеспечения. В этом случае АТР будет составлять 17 процентов, а ежемесячный платеж — 350 австралийских долларов (около 250 долларов США).