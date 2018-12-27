Австралийская компания выдает кредиты под залог криптовалюты

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Мельбурнская компания Helio, которая работает на основании австралийской кредитной лицензии (ACL), теперь предлагает обеспеченные криптовалютой кредиты.
Helio, которая работает под надзором Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), принимает в качестве залога четыре основные криптовалюты. Платформа в настоящее время поддерживает биткоин (BTC), эфир (ETH), лайткоин (LTC) и риппл (XRP), предлагая кредиты на срок до 48 месяцев со ставкой от 17 до 24 процентов, в зависимости от стоимости залога.
Клиенты могут выбирать между 30, 40 и 50 процентами отношения кредита к стоимости (LTV). Например, кредит в 10’000 австралийских долларов с 30-процентным LTV потребует от заемщика залога в 7,19 BTC в качестве обеспечения. В этом случае АТР будет составлять 17 процентов, а ежемесячный платеж — 350 австралийских долларов (около 250 долларов США).
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