Ford создала шумоизолированную будку для защиты питомцев (видео)

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Исследования говорят о том, что почти половина домашних собак (45 %) испытывают страх перед громкими звуками, в частности, взрывами фейерверков. Эта проблема особенно актуальна в канун Нового года. Оригинальный выход из ситуации предложила компания Ford.
Автогигант создал особую шумоизолированную собачью будку, защищающую уши домашних питомцев от громких звуков. Нетрудно догадаться, что в конструкции высокотехнологичной конуры применяются наработки Ford в автомобильной области.
В частности, стены будки проклеены шумоизолирующими матами. Используются антивибрационные проставки и материал из пробки высокой плотности. Предусмотрена даже специальная шумоизолированная система вентиляции.
Но главная особенность конуры — система активного шумоподавления. Как только расположенные в будке микрофоны зарегистрируют громкий звук, скажем, шум фейерверка, встроенная акустическая система начинает излучать звуковые волны в противофазе. Это позволяет эффективно подавлять внешние шумы.
Довершает картину дверь, способная закрываться и открываться автоматически. Таким образом, для собаки формируется максимально комфортная акустическая среда.
Шумоизолированная собачья будка в настоящее время является прототипом, выполненным в единственном экземпляре. Но Ford отмечает, что при серьёзном интересе общественности компания готова рассмотреть возможность её серийного производства.
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