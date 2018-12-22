Украина способна 74% электроэнергии производить из возобновляемых источников - СМИ

Многие страны обращают серьезное внимание на возобновляемые источники энергии.

В соседней Румынии 43% электричества производят из возобновляемых источников. В постсоветской Литве — 16%. А Норвегия таким образом производит все электричество для своих нужд и даже экспортирует его — поэтому на графике ниже 106%.

Украина, по подсчетам businessviews, теоретически может производить 74% электроэнергии из возобновляемых источников.

Согласно прогнозам, наибольшую долю в зеленом производстве будет занимать ветровая энергетика, на втором месте — из биогаза.

Украина не может позволить, чтобы мощности зеленой энергетики выросли более 3 гигаватт, иначе вся электроэнергия станет дороже, а также мы нанесем вред экологии.

Дело в том, что стоимость, по которой мы, обычные украинцы, покупаем электроэнергию у государства, формируется как среднее из стоимости электроэнергии из разных источников: от АЭС, угольных, газовых электростанций, солнечных, ветровых, водных… А так как “зеленое” электричество все еще стоит дороже, чем другое (из-за высокого “зеленого” тарифа), то если доля зеленой энергетики станет слишком большой, вырастет и средняя цена.

Кроме того, “зеленое” производство нестабильно — оно зависит от погоды. А значит, для балансировки системы, чтобы не было перебоев, нужно будет строить новые угольные электростанции, а это плохо для экологии и противоречит планам по уменьшению выбросов.

Короче говоря, если мы превысим потолок в 3 гигаватта зеленого электричества, тогда Украине придется перенастраивать всю энергосистему страны, в частности, увеличивать производство на угольных электростанциях и уменьшать — на атомных. Это вредно для экологии и затратно. Поэтому потолок в 3 гигаватта “зеленых” мощностей объективно необходим. Например, правительству Испании пришлось даже вводить мораторий на поддержку возобновляемой энергетики, потому что стоимость электричества выросла очень сильно именно из-за слишком большой доли “зеленых” мощностей.

Сейчас Украина производит “зеленого” электритчества на 1 гигаватт, то есть на треть от максимально возможного в данный момент объема.