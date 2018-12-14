Google отказался от разработки специального поисковика для Китая

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Руководство компании Google было вынуждено отказаться от разработки специального поисковика для Китая, который бы соответствовал жестким требованиям цензуры в этой стране.
Об этом сообщили сразу несколько средств массовой информаци, передает kommersant.
Ранее сообщалось, что специальный поисковик Dragonfly должен будет удалять контент, который китайское руководство расценит как нежелательный. Кроме того, история поиска в сети будет привязываться к номерам телефонов пользователей.
Сама компания официально не подтверждала разработку такого поисковика для Китая.
На прошлой неделе в ходе слушаний в конгрессе США гендиректор Google Сундар Пичай заявил, что информация про китайский поисковик от Google со встроенной цензурой является не более чем слухами.
Тем не менее в конце ноября около 500 сотрудников Google подписали письмо руководству, в котором выразили протест против разработки такого поисковика.
Теперь же, по данным ресурса The Intercept, эти протесты, а также противоречия, возникшие в компании после публикации сообщений о разработке такого поисковика, и стали причиной закрытия проекта.
Сообщается, что инженеры Google, ранее работавшие над этим проектом, теперь переориентированы на другие операции компании, в том числе относящиеся к Индии, Индонезии, России и Бразилии.
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