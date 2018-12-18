Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 4 0

Большинство украинцев не намерены выезжать из страны (опрос)

Большинство украинцев не намерены выезжать из страны (опрос)

Большинство украинцев не планируют выезжать из страны за границу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

“63% опрошенных не собираются уезжать из Украины. 13% респондентов выразили намерение выехать на временное проживание и вернуться, когда ситуация в стране улучшится, 7% готовы выехать на постоянное жительство, другие не определились с ответом”, – отметил заместитель гендиректора Центра Разумкова Юрий Якименко.

По его словам, тревожным является тот факт, что среди молодежи до 29 лет доля желающих выехать составляет 47%, против 38% тех, кто этого не хочет.

Указано, что опрос проводился в июне во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных. Опрошен 2021 респондент старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина