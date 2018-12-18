Большинство украинцев не намерены выезжать из страны (опрос)

Большинство украинцев не планируют выезжать из страны за границу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

“63% опрошенных не собираются уезжать из Украины. 13% респондентов выразили намерение выехать на временное проживание и вернуться, когда ситуация в стране улучшится, 7% готовы выехать на постоянное жительство, другие не определились с ответом”, – отметил заместитель гендиректора Центра Разумкова Юрий Якименко.

По его словам, тревожным является тот факт, что среди молодежи до 29 лет доля желающих выехать составляет 47%, против 38% тех, кто этого не хочет.

Указано, что опрос проводился в июне во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных. Опрошен 2021 респондент старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.