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Евросоюз встал на защиту банков от "безнадежных кредитов"

Евросоюз встал на защиту банков от "безнадежных кредитов"

Европейский парламент и Европейский совет поддержали предложения Еврокомиссии по уменьшению рисков для банковского сектора, в частности, путем предотвращения скопления в европейских банковских учреждениях так называемых «безнадежных кредитов».

Сообщение об этом опубликовано на сайте Еврокомиссии.

Принятые меры предусматривают, что европейские банки имеют право учреждать внешние фонды для покрытия рисков, связанных с кредитами, которые в будущем могут стать «безнадежными». Такой шаг позволит банкам избегать скопления «непокрытых» счетов в собственной балансовой отчетности и позволит банкам решать свою задачу по финансированию экономики и поддержке экономического роста.

«Мы работали над этим вопросом несколько лет, чтобы укрепить устойчивость европейского банковского сектора. Сегодняшнее соглашение приведет к уменьшению «безнадежных» кредитов в балансе банков и позволит им финансировать наши бизнес-структуры. Рассчитываю на то, что Европейский парламент и Европейский совет быстро договорятся также относительно развития вторичного рынка таких обязательств и будет способствовать покрытию долгов», – отметил по этому поводу вице-президент Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности, финансовых услуг и рынка капиталов Валдис Домбровскис.

По материалам УКРИНФОРМ
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