Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 53 0

Межбанк: доллар к 27,85 понизили активные продажи СКВ экспортерами, которым не хватало гривны

Межбанк: доллар к 27,85 понизили активные продажи СКВ экспортерами, которым не хватало гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в понедельник относительно доллара на 4,90 коп., на торгах вторника вырос на 3,82 коп., оказавшись на уровне 27,8479 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 18-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 2,63 коп., составил 27,86 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 18 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,87/27,89 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.00, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке немного повысилась до 27,88/27,91 UAH/USD на преобладании низкообъемных покупок «американца», которое уже около 10.34 трансформировалось в равновесие спроса и предложения, став причиной сужения спреда к 27,88/27,90 UAH/USD.

Агрессивность продавцов СКВ нарастала, и около 11.02 курс доллара вошел в нисходящий тренд, начав с отметки 27,83/27,84 UAH/USD.

Этот уровень, сформированный продажами экспортеров, показался покупателям СКВ вполне приемлемым, сохранив их присутствие на рынке и обеспечив текущее равновесие спроса и предложения. Сбалансированность рынка «зеленого» безнала обеспечила курсовую стабильность до 12.10 Киева, когда новая волна продаж понизила действующую цену СКВ до 27,82/27,83 UAH/USD.

Очередной период стабильности на более низких уровнях цен затянулся до 12.47, когда игроки, уйдя на обеденный перерыв, понизили торговую активность, следствием чего стало расширение спреда до 27,82/27,84 UAH/USD.

С 13.40 на пустеющем межбанке покупателей СКВ стало немного больше, обеспечив рост курса доллара к 27,82/27,85 UAH/USD. Около 15.25 эти локальные максимумы были проданы, уронив доллар к 27,77/27,80 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими на опустевшем межбанке , по сути, до самого финиша сессии.

В районе отметки 27,77/27,80 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 18 декабря, констатировав возвращение на рынок нисходящего тренда в паре доллар-гривня благодаря активным продажам СКВ экспортерами, которым, судя по всему, не хватало порционной компенсации НДС Казначейством.

Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8479 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,830 / 27,855
евро – 31,684 / 31,712
российский рубль – 0,4162 / 0,4169

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1379 / 1,1380

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина