Новые доллары в Украине: как не купить фальшивку

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Украинцам в руки очень часто попадают фальшивые доллары. Из числа всех изъятых купюр в стране они занимают первые позиции. Самая любимая купюра фальшивомонетчиков – номиналом в 100 долларов. Недавно в обороте появилась обновленная банкнота. Сайт “Сегодня” узнал как отличить фейковые доллары от настоящих и есть ли отличия в защите у долларов нового и старого образца.
Как рассказал председатель правления банка ПУМБ Сергей Черненко, на настоящих 100-долларовых банкнотах старого образца цифры, обозначающие номинал, меняют оттенок с зеленого на темно-фиолетовый. На банкнотах нового образца – с медного на зеленый, а на подделке – происходит неточное изменение цвета.
Фальшивые доллары можно узнать даже на ощупь. Дело в том, что настоящая валюта изготавливается из бумаги с добавлением хлопка и льна. Поэтому банкноты слегка шершавые.
“В новых стодолларовых купюрах добавили синюю защитную ленту с цифрами сто и изображением колокольчиков. При наклоне банкноты цифры и колокольчики начинают как бы двигаться, заменяя друг друга”, – говорит Сергей Черненко.
Также стоит помнить, что купюра в 100 долларов имеет защитную ленту слева.
Настоящие деньги защищены водяными знаками, надписями и цифрами, которые наносятся микротекстом, и прочими защитными элементами. Однако фальшивомонетчики могут обмануть почти любого покупателя. Подделывают даже водяные знаки. Без специального оборудования и профессиональных знаний можно легко стать жертвой жуликов.
Чтобы защититься, валюту стоит покупать в отделениях легальных банков. Только у них есть специальное оборудование, которое позволяет вычислить даже самую качественную подделку.
Кроме того, в банки можно принести уже ту валюту, которая у вас есть, для проведения проверки на подлинность.
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