Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 33 0

Украинцы увеличили отчисления в соцстрах на 25,7%

Украинцы увеличили отчисления в соцстрах на 25,7%

По подсчетам ГФС, украинцы с начала 2018 года уплатили взносов на общеобязательное государственное социальное страхование на сумму 202,3 млрд грн, что на 41,4 млрд грн, или на 25,7% больше января-ноября прошлого года.

По данным ведомства, в ноябре этого года было выплачено 18,6 млрд грн единого взноса. По сравнению с ноябрем 2017 года этот показатель вырос на 2,7 млрд грн, или на 17%.

В ГФС напомнили, что единый взнос средствами программного обеспечения автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования согласно определенным пропорциям и перечисляется по назначению — на счета, открытые в Государственной казначейской службе на имя фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.

По материалам Hubs
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина