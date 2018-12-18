Украинцы увеличили отчисления в соцстрах на 25,7%

По подсчетам ГФС, украинцы с начала 2018 года уплатили взносов на общеобязательное государственное социальное страхование на сумму 202,3 млрд грн, что на 41,4 млрд грн, или на 25,7% больше января-ноября прошлого года.

По данным ведомства, в ноябре этого года было выплачено 18,6 млрд грн единого взноса. По сравнению с ноябрем 2017 года этот показатель вырос на 2,7 млрд грн, или на 17%.

В ГФС напомнили, что единый взнос средствами программного обеспечения автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования согласно определенным пропорциям и перечисляется по назначению — на счета, открытые в Государственной казначейской службе на имя фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.