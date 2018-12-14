Кредиты наличными под 0,01% годовых оказались самыми дорогими в Украине – аналитики Finsee

Рассчитав переплату по кредитам наличными 12 банков, аналитики сайта Finsee.com пришли к неожиданному выводу – самыми дорогими для клиентов оказались предложения под 0,01% годовых.

Переплата по кредиту сейчас может иметь от двух до четырех составляющих в зависимости от банка: собственно процентную ставку, комиссию за выдачу кредита, ежемесячную комиссию и страховку.

При этом заемщики часто предполагают, что комиссия в размере 4% в месяц примерно равна 48% годовых. Однако по факту это совсем не верно – комиссия считается от первоначальной суммы кредита, а процентная ставка – от средней суммы за весь срок.

В результате, если взять кредиты под 0,01% годовых с комиссией 3,33-4,59% в месяц, то общая переплата по ним почти в два раза выше, чем по кредитам под 52-56% годовых.

Дополнительно низкая процентная ставка компенсируется или страховкой, или комиссией за выдачу денег. Поэтому два банка, предлагающие кредиты под 0,01% годовых, и оказались в самом низу рейтинга Finsee.

Такая ситуация характерна для небольших сумм – до 50 тыс. грн. Крупные беззалоговые кредиты выдаются, как правило, под 30-37% годовых, а комиссии и страховые платежи по ним намного меньше. Соответственно, если взять кредит на 100 тыс. грн., то уровень переплаты по нему будет, в среднем, на 13% ниже, чем по кредиту на 10 тыс. грн.

Сравнить кредиты наличными 12 банков по сумме всех платежей можно на калькуляторе.