Intel и ESL расширили альянс на $100 миллионов

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Intel и лига киберспорта ESL сотрудничают годами, а в конце 2018-го стороны решили расширить обязательства.
В результате было заключено новое партнёрское соглашение на сумму $100 млн., которое будет действительно до 2021 года.
В рамках сделки Intel будет предоставлять вычислительные мощности для игровых платформ, серверов, а также получит возможность тестирования различных технологий. Турниры могут быть использованы для продвижения 5G.
Договорённость предусматривает проведение нового первенства и превратит событие Intel Extreme Masters в Китае в отдельное самостоятельное соревнование. Марк Коэн из ESL похвалился сделкой, приведя её в качестве доказательства роста сектора киберспортивных состязаний.
По словам Коэна, раньше сделки, как правило, длились не более года или двух, но сейчас в киберспорт вовлечены многие крупные марки и компании, в том числе не связанные напрямую с этой сферой. Теперь ESL может следовать стратегии, более близкой к традиционным видам спорта, где крупные долговременные контракты являются нормой, что добавляет уверенности в будущем подобного рода развлечений и даёт дополнительные возможности развития и планирования.
Intel рассчитывает, что киберспорт будет процветать, а крупные инвестиции окупятся за счёт рекламы и привлечения людей к приобретению игровых ПК на базе Intel. У компании есть веские причины усилить работы в этом направлении: в последнее время она сталкивается с более жёсткой конкуренцией, чем прежде, из-за успешности процессоров AMD Ryzen и задержек в освоении передовых полупроводниковых норм. Если Intel не будет вкладываться в такие маркетинговые инициативы, как сделка с ESL, она рискует проиграть битву за игроков.
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