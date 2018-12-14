Межбанк: доллар уронила интенсивная продажа СКВ экспортерами

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,870/27,895 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность снова начала расширяться, повышая шансы «зеленым быкам» межбанка. На расширение гривневой ликвидности указывало заметное (с уровня 64 056,3 млн. грн. к отметке 66 526,9 млн. грн.) повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Думаю, это следствие возобновления компенсации НДС небольшими, от 800,0 млн. грн., «порциями» нашим Казначейством.

Выйдя в реальную сферу около 10.04, котировки доллара, подтверждая тезис о росте шансов для «зеленых быков» межбанка, заметно выросли, оказавшись на уровне 27,88/27,91 UAH/USD.

К 10.35 котировки СКВ сузили спред под влиянием выровнявшихся спроса и предложения доллара к 27,88/27,90 UAH/USD. Наш консультант назвал ровные торги безналичной парой «скучными», имея ввиду отсутствие резких курсовых движений.

По состоянию на 11.02 Киева котировки безналичного «американца» заметно понизились (27,83/27,84 UAH/USD) стараниями появившихся на рынке многочисленных продавцов.

Дополуденное снижение курса безналичного доллара на межбанке сопровождалось признаками стабильности на участке гривневой ликвидности, на которое указала неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 16,50/18,50% годовых.

Эта застывшая динамика противоречит заметному повышению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

На этом фоне котировки безналичного «американца» по состоянию на 11.15 Киев все еще пребывали на цифре 27,83/27,84 UAH/USD на фоне сбалансированной торговли СКВ.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,87 / 27,89

евро – 31,61 / 31,63

российский рубль – 0,417 / 0,418

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