Худший декабрь за 38 лет: в США рухнули фондовые индексы

Фондовые индексы США резко обвалились. По данным MarketWatch за 17 сентября, начало декабря для американского рынка акций стало худшим за последние 38 лет.

Так, индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 507,53 пункта (2,11%) – до 23592,98 пункта. Standard & Poor’s 500 опустился на 54,01 пункта (2,08%), составив 2545,94 пункта. Значение Nasdaq Composite по итогам торгов рухнуло на 156,93 пункта (2,27%) – до 6753,73 пункта.

Standard&Poor’s 500 завершил день на минимальной отметке с октября 2017 года, Nasdaq Composite – с ноября прошлого года, Dow Jones Industrial Average – с 23 марта. Тогда Dow Jones за сутки рухнул более чем на 700 пунктов.

Аналитики подчеркивают, что главным событием для рынков на текущей неделе станет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Большинство инвесторов ожидают, что ФРС поднимет базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта – до 2,25-2,5% годовых.

Это повышение станет четвертым в 2018 году. Кроме того, будут обнародованы новые прогнозы относительно денежно-кредитной политики ФРС на ближайшие два года.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что считает “невообразимым” тот факт, что “при очень сильном долларе и при фактическом отсутствии инфляции, а также при том, что мир вокруг рушится за пределами США, Париж горит и Китай ослабляется, ФРС в принципе рассматривает возможность очередного повышения ставки”.