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Минэнерго подготовило новые нормы потребления газа

Минэнерго подготовило новые нормы потребления газа

Министерство энергетики разработало новые нормы потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков.

Соответствующий документ в пятницу, 14 декабря, обнародован для общественного обсуждения.

Так, согласно проекту постановления правительства, предлагается установить норму потребления газа на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением на уровне 5,8 куб м на период с апреля по сентябрь, и на уровне 8,8 куб м на период с октября по март (было 3,3 куб м круглый год).

Норма потребления для домохозяйств с газовой плитой и при отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя в случае принятия проекта постановления составит 8,3 куб м на апрель-сентябрь и 13,7 куб м на октябрь-март (было 5,4 куб м круглый год).

В свою очередь потребление газа на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и водонагревателем предлагается закрепить на уровне 20 куб м на период с апреля по сентябрь, 25 куб м – на октябрь-март (было 10,5 куб м круглый год).

На случай отсутствия централизованного горячего водоснабжения норму потребления на одного человека для первой категории домохозяйств предлагается закрепить на уровне 8,3 куб м (апрель-сентябрь) и 13,7 куб м (октябрь-март).

Согласно пояснительной записке, в настоящее время индивидуальными счетчиками потребления газа не оснащены 24,9% домохозяйств.

По материалам Корреспондент.net
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