В Киеве растет количество бюветов

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В Киеве за 4 года на 30 % выросло количество работающих бюветных комплексов, — сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
«Благодаря проведению капремонтов и строительству новых скважин в Киеве количество рабочих бюветных комплексов выросло на треть. Если в 2015 году работали только 127 бюветов, то сейчас жители столицы могут воспользоваться 169 бюветами во всех районах города», – говорится в сообщении КГГА.
В планах специализированного водохозяйственного коммунального предприятия «Киевводфонд» до 2025 года возобновить работу всех неработающих бюветных комплексов, заявила директор предприятия Светлана Козловская.
«За четыре года количество рабочих бюветов увеличилась на 42 единицы, то есть на 33% и сейчас составляет 169 единиц. Таких результатов мы достигли благодаря строительству 7 новых бюветных комплексов, а также восстановлению работы неработающих бюветов путем строительства 12 новых артезианских скважин малой производительности, своевременного проведения плановых капитальных ремонтов и систематического технического обслуживания», — сообщила она.
Всего на балансе предприятия насчитывается 198 бюветов.
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