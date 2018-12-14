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В ЕС ужесточили нормы выбросов для новых автомобилей

В ЕС ужесточили нормы выбросов для новых автомобилей

Новым автомобилям в Евросоюзе к 2030 году необходимо сократить выбросы углекислого газа на 37,5% по сравнению с уровнем 2021 года.

К такой позиции пришли представители Еврокомиссии, Европарламента.

Выбросы двуокиси углерода у легких грузовых автомобилей к этому же сроку должны быть снижены на 31%. Промежуточной целью для обеих групп транспортных средств выступает сокращение выбросов на 15% к 2025 году.

Установленная граница, как отмечается, является компромиссом. Страны ЕС призывали сократить выбросы углекислого газа на 35%, а Европарламент выступал за их 40-процентное снижение.

Министр устойчивого развития и туризма председательствующей в ЕС Австрии Элизабет Кёстингер положительно отреагировала на достижение единой позиции, отметив напряженный характер переговоров. Европейское общество защиты потребителей (BEUC) также приветствовало новые требования для автомобилей.

В свою очередь, Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA) выступило с их резкой критикой. Нововведения “слишком многого требуют и мало чему способствуют”, утверждают представители VDA.

По материалам УНН
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