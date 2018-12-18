От 55 тыс. грн: самые высокооплачиваемые вакансии декабря

В Украине самая высокая средняя зарплата у работников авиации – 41 395 грн. В финансовой сфере средние зарплаты составляют 16 240 грн, в сфере информации и телекоммуникаций – 14 482 грн.

На сайтах по поиску работы можно найти вакансии, где будут платить еще больше, пишет The Point.

Заведующему педиатрической клиникой обещают платить 55 тыс. грн. Человека ищут в связи с расширением в Украине сети международных педиатрических клиник. В обязанности заведующего входит организация конференций по вопросам наиболее характерных ошибок врачей при проведении экспертизы нетрудоспособности, проведение инструктажа врачей и консультантов клиники по вопросам оформления медицинской документации, нормам поведения в клинике и правилам внутреннего трудового распорядка.

Такому специалисту предлагают зарплату 55 тыс. грн. Компания ищет человека, который сможет быстро расширить команду профессионалов. Чтобы получить работу, нужно иметь опыт работы с персоналом от 3 лет. Понадобятся навыки набора персонала. Одно из требований – это высокий уровень как письменного, так и разговорного английского.

Специалисту обещают платить 60 тыс. грн. Работодатель – крупное производственное деревообрабатывающее предприятие с иностранными инвестициями. В Украине работает с 2004 года. Компания ищет кандидата с опытом работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера от 3 лет. Обязательное требование – английский язык на уровне выше среднего, владение стандартными офисными компьютерными программами.

Предлагают официальное трудоустройство, социальные гарантии. Работать нужно с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30 с обеденным перерывом. За сверхурочные часы предусмотрена компенсация. Если придется переехать в другой город, компания берет на себя расходы на оплату аренды жилья.