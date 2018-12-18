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В Wizz Air назвали число пассажиров на украинском направлении за 10 лет

В Wizz Air назвали число пассажиров на украинском направлении за 10 лет

Венгерский лоукостер Wizz Air с момента прихода на авиарынок Украины – с 2008 года – перевез на рейсах украинского направления 7 миллионов человек.

Об этом заявили в главном офисе авиакомпании.

Отмечается, именно такое число пассажиров авиакомпания обслужила за эти годы на 43 маршрутах, которые соединяли Украину с 12 странами Европы.

Если сравнивать с отчетом Wizz Air, обнародованным в июне текущего года, на тот момент за десять лет работы в Украине лоукостер перевез 6,4 млн пассажиров.

По материалам РБК-Украина
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