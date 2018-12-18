В 2019 г. планируется окончательно завершить работы на трассе Киев-Одесса - директор "Укрдоринвест"

В 2019 г. планируется окончательно завершить работы на трассе Киев-Одесса в рамках проекта с ЕБРР и ЕИБ. Также в 2018 г. был подписан контракт на ремонт участка дороги Киев-Чернигов, начало работы по которому запланировано именно на 2019 год.

Об этом сообщает Елена Криворучко, директор ГП “Укрдоринвест”.

По ее словам, другой иностранный подрядчик начнет работы по капитальному ремонту дороги Киев-Харьков.

“В свою очередь, полностью восстановленной будет дорога первой категории Киев-Довжанский. В конце концов планируется окончательно завершить работы, которые не были выполнены итальянским подрядчиком – фирмой Todini. Также будет продолжена реконструкция Северной объездной дороги Житомира, в рамках которой происходит расширение проезжей части с двух до четырех полос, а финансирование осуществляется за счет кредитных средств от ЕБРР и ЕИБ, – отмечает автор. – В целом в 2019 г. запланировано выбрать около 5 млрд грн кредитных ресурсов, что примерно равно показателю 2018-го. Подобная динамика – это индикатор стабильных темпов, на которые выходит украинская дорожная отрасль”.