У Volkswagen появился передовой центр 3D-печати

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Концерн Volkswagen объявил об открытии инновационного центра 3D-печати, который в перспективе позволит изготавливать сложные автомобильные компоненты и детали.
Центр расположился в Вольфсбурге (земля Нижняя Саксония, Германия). Его площадь составляет 3100 м2. Здесь инструментальщики, планировщики и исследователи разрабатывают новые продукты и процессы.
Специалисты Volkswagen используют 3D-принтеры нового поколения, разработанные в сотрудничестве с американской компанией HP. В основе этих установок лежит технология печати с распылением связующего вещества, которая дополняет существующий процесс селективного лазерного сплавления. Применение распыления связующего вещества не только упрощает процесс трёхмерной печати из металла, но и делает его гораздо более быстрым.
Технология 3D-печати помогает в изготовлении прототипов. Но уже в течение ближайших двух–трёх лет концерн Volkswagen может начать внедрение методики при производстве серийных деталей.
«Мы создали инновационный центр, который в будущем будет иметь огромное стратегическое значение для Volkswagen», — говорит автопроизводитель.
В перспективе передовые 3D-принтеры планируется устанавливать непосредственно на сборочном конвейере.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цену на услуги по транспортировке газа снизили вдвое: что изменитсяВчера, 14:00 - 3156 22
Доходы госбюджета в этом году выросли на 16% - МинфинВчера, 10:15 - 314 8
Украинский самолет-гигант "Мрия" празднует 30-летний юбилейПозавчера, 15:10 - 551 8
Трамп не доволен работой главы ФРС и подумывает уволить председателя - BloombergВчера, 12:30 - 566 4
В Беларуси увеличили нормы беспошлинного ввоза товаров в посылкахВчера, 17:40 - 712 3
Будет ли "новогодний" скачок курса - прогноз от ДанилишинаВчера, 09:00 - 3337
Цену на услуги по транспортировке газа снизили вдвое: что изменитсяВчера, 14:00 - 3156 22
"Накрыла паника": в России забили тревогу из-за проверки счетов - СМИВчера, 15:30 - 1607 3
Угроза рецессии. Американские биржи упали с худшими показателями за десятилетиеВчера, 10:45 - 1347 3
Дешевый французский электрокар вывели в светВчера, 18:30 - 1248
В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернетаВчера, 12:10 - 236
Украинский самолет-гигант "Мрия" празднует 30-летний юбилейПозавчера, 15:10 - 551 8
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производства18.12.2018, 12:10 - 2028 4
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселей17.12.2018, 12:10 - 1373
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1963