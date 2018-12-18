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У Volkswagen появился передовой центр 3D-печати

У Volkswagen появился передовой центр 3D-печати

Концерн Volkswagen объявил об открытии инновационного центра 3D-печати, который в перспективе позволит изготавливать сложные автомобильные компоненты и детали.

Центр расположился в Вольфсбурге (земля Нижняя Саксония, Германия). Его площадь составляет 3100 м2. Здесь инструментальщики, планировщики и исследователи разрабатывают новые продукты и процессы.

Специалисты Volkswagen используют 3D-принтеры нового поколения, разработанные в сотрудничестве с американской компанией HP. В основе этих установок лежит технология печати с распылением связующего вещества, которая дополняет существующий процесс селективного лазерного сплавления. Применение распыления связующего вещества не только упрощает процесс трёхмерной печати из металла, но и делает его гораздо более быстрым.

Технология 3D-печати помогает в изготовлении прототипов. Но уже в течение ближайших двух–трёх лет концерн Volkswagen может начать внедрение методики при производстве серийных деталей.

«Мы создали инновационный центр, который в будущем будет иметь огромное стратегическое значение для Volkswagen», — говорит автопроизводитель.

В перспективе передовые 3D-принтеры планируется устанавливать непосредственно на сборочном конвейере.

По материалам 3dnews.ru
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