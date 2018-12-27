Недотянули: доходы украинцев еще не вернулись к уровню 2013 года

Реальный доход украинцев составляет 82% от уровня 2013 года.

Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, обнародованном на сайте НБУ.

“Реальный наличный доход населения продолжает расти. Это продолжается второй год подряд. В I полугодии 2018 года реальный наличный доход населения вырос на 9,8%, но пока составляет 82% от уровня 2013 года”, — говорится в отчете.

По данным НБУ, основной двигатель роста — заработная плата. Она увеличилась на 26%, более всего — в промышленности, на транспорте, в финансовой сфере и государственном управлении.

Трудовые мигранты перечислили в Украину 6,5 млрд долларов.

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Средняя зарплата киевлян достигла 13,850 тыс. грн.

Самые низкие зарплаты в Черновицкой области – в среднем 7,128 тыс. грн.

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