Недотянули: доходы украинцев еще не вернулись к уровню 2013 года

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Реальный доход украинцев составляет 82% от уровня 2013 года.
Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, обнародованном на сайте НБУ.
“Реальный наличный доход населения продолжает расти. Это продолжается второй год подряд. В I полугодии 2018 года реальный наличный доход населения вырос на 9,8%, но пока составляет 82% от уровня 2013 года”, — говорится в отчете.
По данным НБУ, основной двигатель роста — заработная плата. Она увеличилась на 26%, более всего — в промышленности, на транспорте, в финансовой сфере и государственном управлении.
Трудовые мигранты перечислили в Украину 6,5 млрд долларов.
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