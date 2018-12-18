Китайская "Tesla" показала кроссовер ES6

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Китайская компания Nio представила свою вторую серийную модель – электрокроссовер ES6. Новинка имеет запас хода до 510 километров. Поставки автомобиля стартуют в июне будущего года. Об этом пишет Autoua.
Известно, что в настоящее время принимаются заказы на кроссовер. Стоимость его составляет $51,8 тысяч.
Компания-производитель позиционирует свою новинку, как “высокопроизводительный интеллектуальный электрический внедорожник большой дальности”.
Фото Autoua
Кроссовер меньше первой модели бренда по своим габаритам, имеет полный привод, а его кузов полностью изготовлен из аэрокосмического алюминия.
Силовая установка включает два электромотора – двигатель с постоянными магнитами (PM) и асинхронный мотор (IM).
Суммарная отдача базовой версии кроссовера составляет 436 лошадиных сил. До “сотни” автомобиль разгоняется за 5,6 секунды.
Также будет доступна версия Performance, отдача которой будет существенно выше – 544 л.с. Она сможет разгоняться до 100 километров в час за 4,7 секунд.
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