Искусственная голова обманула сканер лица смартфонов

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Ресурс Forbes недавно решил бросить вызов системам распознавания по лицу для мобильных устройств, используя муляж головы человека, напечатанный на 3D-принтере.
Муляж был изготовлен с использованием технологии 3D-печати студией Backface из Бирмингема, специализирующейся на оказании полиграфических услуг. Системой из 50 камер был сделан снимок, который представил полное трехмерное изображение.
Изготовление муляжа заняло несколько дней, а стоимость конечного продукта составила 300 фунтов стерлингов. Затем подделку испытали на нескольких новейших смартфонах на Android и iOS, чтобы понять, насколько легко их можно взломать. В числе Android-смартфонов для проверки выбрали модели LG G7 ThinQ, Samsung S9, Samsung Note 8 и OnePlus 6.
Также был протестирован iPhone X. Все системы распознавания по лицу Android смартфонов поддались на уловку. Лишь iPhone X компании Apple остался неприступным. О том, что системы распознавания лиц для платформы Android менее безопасны, чем система Apple Face ID, известно давно.
Некоторые из них можно обмануть даже с помощью фотографии. Вместе с тем, как известно, и систему распознавания Apple тоже удавалось в прошлом одурачить с помощью 3D-муляжа головы, изготовленного более изощрённым способом.
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