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Искусственная голова обманула сканер лица смартфонов

Искусственная голова обманула сканер лица смартфонов

Ресурс Forbes недавно решил бросить вызов системам распознавания по лицу для мобильных устройств, используя муляж головы человека, напечатанный на 3D-принтере.

Муляж был изготовлен с использованием технологии 3D-печати студией Backface из Бирмингема, специализирующейся на оказании полиграфических услуг. Системой из 50 камер был сделан снимок, который представил полное трехмерное изображение.

Изготовление муляжа заняло несколько дней, а стоимость конечного продукта составила 300 фунтов стерлингов. Затем подделку испытали на нескольких новейших смартфонах на Android и iOS, чтобы понять, насколько легко их можно взломать. В числе Android-смартфонов для проверки выбрали модели LG G7 ThinQ, Samsung S9, Samsung Note 8 и OnePlus 6.

Также был протестирован iPhone X. Все системы распознавания по лицу Android смартфонов поддались на уловку. Лишь iPhone X компании Apple остался неприступным. О том, что системы распознавания лиц для платформы Android менее безопасны, чем система Apple Face ID, известно давно.

Некоторые из них можно обмануть даже с помощью фотографии. Вместе с тем, как известно, и систему распознавания Apple тоже удавалось в прошлом одурачить с помощью 3D-муляжа головы, изготовленного более изощрённым способом.

По материалам Корреспондент.net
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