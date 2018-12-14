В ЕС напомнили Киеву о запрете на вывоз леса

Евросоюз снова призывает Украину снять мораторий на экспорт необработанной древесины, а также внедрить административные и институциональные реформы, а также обеспечить функционирование административной системы.

Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, состоявшегося в понедельник, 17 декабря, в Брюсселе.

“ЕС призвал Украину продолжать борьбу со скрытыми интересами для улучшения делового и инвестиционного климата, безотлагательно устранить торговые раздражители, в том числе мораторий на экспорт необработанного леса”, – сказано в сообщении.

Стороны подтверждают необходимость уделить особое внимание эффективной и своевременной имплементации положений зоны свободной торговли, дальнейшему содействию торговли и устранению технических торговых барьеров, в том числе в сферах таможенных процедур, технических регламентов, санитарных и фитосанитарных требований, а также реформы системы безопасности пищевых продуктов, системы государственных закупок и защиты прав интеллектуальной собственности.