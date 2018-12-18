За год в Украине продали товаров в сети на 65 миллиардов гривен

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Рынок товаров и услуг в интернете разрастается усиленными темпами. Так, в 2018 году оборот приобретённых онлайн товаров достиг 65 млрд грн.
Об этом сообщил директор по развитию компании EVO Денис Горовой.
По оценкам экспертов, выручка от рекламы и товаров и услуг в соцсетях, на маркетплейсах и онлайн-ресурсах игроков рынка составляет 9,5 млрд грн.
За счёт доставки товаров, купленных в сети, операторы заработали 2,6 млрд грн. Онлайн оплаты принесли 0,8 млрд грн. Аналитики прогнозируют, что в 2019-м электронная коммерция увеличится минимум на четверть.
Горовой отмечает, что ритейлеры зарабатывают на продажах, а маркетплейсы – на продвижении товаров и услуг.
“Это делает их похожими именно с социальными сетями и поисковиками. Более того: маркетплейсы стали серьезным конкурентом поисковиков. В США 55% покупателей сразу ищут товар на Amazon, Etsy или E-bay, минуя Google. В Украине доля прямого трафика на Prom – 19%, Rozetka – 30%, ОLX – 44%, Aliexpress – 50%, а с начала 2017 она выросла в среднем на 5 процентных пунктов”, – рассказал эксперт.
Всего на маркетплейсах в 2018-м украинцы потратили на 54% больше, чем за прошлый год. При этом, количество заказов возросло на 47%, а средний чек увеличился на 5% и составляет 763 грн.
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