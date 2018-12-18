Аналитики рассказали, квартиры какой стоимости пользуются наибольшим спросом

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Наибольшим спросом пользуются квартиры от 30 до 100 тыс. долл., в этом ценовом сегменте работают 80% застройщиков столицы.
Хотя за последние полтора года количество сделок до 50 тыс. долл. заметно возросло. При этом увеличилась стоимость жилья – в среднем на 20%, и в зависимости от класса колеблется от 18 тыс. грн до 56 тыс. грн за квадратный метр.
Как отмечают эксперты, рынок новостроек достаточно активен. Росту спроса на жилье способствуют программы лояльности и финансовые инструменты – рассрочка от застройщика, партнерские программы ипотечного кредитования с банками.
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