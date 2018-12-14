Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,5%, больше была волатильность традиционно на межбанке, а наличные курсы изменились в меньшей степени.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,82 грн до 27,84 грн (менее чем на 0,1%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 27,72/27,74 до 27,87/27,89 (+0,5%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,78/28,02 до 27,81/28,06 (+0,1%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,9%.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, говорит, что по-прежнему ожидает незначительного ускорения роста доллара под самый конец года, в результате которого он еще может подорожать, но вряд ли выше 28,5 грн.

“Это связано с ускоренным расходованием остатков бюджетных средств. Процесс может привести к росту остатков гривны на счетах в банках, так называемой гривневой ликвидности, которая, в свою очередь, может быть направлена банками на покупку валюты в спекулятивных целях”, – говорит эксперт.

С его слов, на начавшейся неделе стоит ожидать умеренного роста курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,1 грн”, – прогнозирует Иосуб.