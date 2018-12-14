В космос отправят новое поколение спутников GPS

Компания Lockheed Martin готовится отправить на орбиту GPS III SV01 — космический аппарат семейства GPS III нового поколения.

Запуск спутника запланирован с мыса Канаверал, штат Флорида, на борту ракеты SpaceX Falcon 9.

Это первый из 32 запланированных спутников GPS III, которые заменят старые аппараты, которые сейчас находятся на орбите.

Запуск должен состояться после нескольких месяцев задержек. Как уверяют в Lockheed Martin, новое поколение спутников GPS необходимо для обеспечения большей точности, безопасности и универсальности. Но некоторые из широко рекламируемых функций не будут полностью доступны до 2022 года из-за проблем в сопутствующей программе по разработке новой системы наземного управления спутниками.

Системой GPS во всем мире пользуются 4 миллиарда человек. Но она была разработана военными США, которые до сих пор проектируют, запускают и эксплуатируют эти спутники связи – всего их 31.

По словам разработчиков, GPS III должен иметь в три раза повышенную точность и значительно улучшенные возможности по борьбе с помехами в сравнении с более ранними аппаратами. Время эксплуатации спутника нового поколения увеличили до 15 лет, что на 25% дольше срока эксплуатации действующих аппаратов GPS.

“Если ваш телефон ищет спутники, то чем больше он может видеть, тем лучше он может знать, где он находится”, – сказал Чип Эшенфельдер, представитель Lockheed Martin.

Для запуска спутника GPS III SV01 используют последнюю версию ракеты Falcon 9. По имеющимся данным, компания SpaceX не намерена возвращать на Землю ее первую ступень.