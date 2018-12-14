Президент Петр Порошенко задекларировал еще 10 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Прайм Эссетс Кэпитал.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Так, 14 декабря Петр Порошенко задекларировал 1 млн и 9 млн гривен дивидендов от Прайм Эссетс Кэпитал.

Как отмечают Українські новини, с января дивиденды Президента от этого инвестфонда составили суммарно 154,7 млн гривен.

Кроме того, в текущем году глава государства задекларировал 28,8 млн гривен доходов от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, 13,7 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ) и 0,8 млн гривен дохода от продажи недвижимости.

Всего по состоянию на 15 декабря задекларированный с начала 2018 года доход Порошенко составил 198 млн гривен. Это более чем в 12 раз превышает задекларированный им доход за 2017 год, который составил 16,3 млн.

Речь идет именно о сравнении задекларированных Президентом доходов, а не его прибыли.

Напомним, в ноябре Петр Порошенко дополнительно задекларировал 60 млн гривен дивидендов от фонда Прайм Эссетс Кэпитал.