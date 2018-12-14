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Порошенко задекларировал еще 10 млн гривен дивидендов

Порошенко задекларировал еще 10 млн гривен дивидендов

Президент Петр Порошенко задекларировал еще 10 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Прайм Эссетс Кэпитал.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Так, 14 декабря Петр Порошенко задекларировал 1 млн и 9 млн гривен дивидендов от Прайм Эссетс Кэпитал.

Как отмечают Українські новини, с января дивиденды Президента от этого инвестфонда составили суммарно 154,7 млн гривен.

Кроме того, в текущем году глава государства задекларировал 28,8 млн гривен доходов от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, 13,7 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ) и 0,8 млн гривен дохода от продажи недвижимости.

Всего по состоянию на 15 декабря задекларированный с начала 2018 года доход Порошенко составил 198 млн гривен. Это более чем в 12 раз превышает задекларированный им доход за 2017 год, который составил 16,3 млн.

Речь идет именно о сравнении задекларированных Президентом доходов, а не его прибыли.

Напомним, в ноябре Петр Порошенко дополнительно задекларировал 60 млн гривен дивидендов от фонда Прайм Эссетс Кэпитал.

По материалам Корреспондент.net
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