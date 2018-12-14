Главу Microsoft назвали лучшим гендиректором в США

Компания Comparably объявила, что лучшим главным исполнительным директором в США стал Сатья Наделла из Microsoft. Он сумел обойти главу Google и The Home Depot, разместившись на первой позиции в рейтинге.

Отметим, что рейтинг составляется на основе отзывов сотрудников о своих руководителях на сайте Comparably.com. Согласно отчету, сотрудники Microsoft высоко оценивают деятельность CEO в целом, при этом особенно выделяют его действия во время случавшихся неудач. По мнению голосовавших, Сатья сумел изящно справиться с проблемами.

Соучредитель и генеральный директор Comparably подчеркнул: “В исследовании Microsoft приняли участие тысячи сотрудников. Наделла получил невероятные оценки от своей команды. Microsoft не была любимой в технологическом пространстве три с лишним года назад. Теперь она появилась в новостях как вторая самая ценная компания в мире. Я думаю, что команда действительно взволнована тем, что он сделал, чтобы построить этот бизнес”.