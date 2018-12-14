Главу Microsoft назвали лучшим гендиректором в США

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Компания Comparably объявила, что лучшим главным исполнительным директором в США стал Сатья Наделла из Microsoft. Он сумел обойти главу Google и The Home Depot, разместившись на первой позиции в рейтинге.
Отметим, что рейтинг составляется на основе отзывов сотрудников о своих руководителях на сайте Comparably.com. Согласно отчету, сотрудники Microsoft высоко оценивают деятельность CEO в целом, при этом особенно выделяют его действия во время случавшихся неудач. По мнению голосовавших, Сатья сумел изящно справиться с проблемами.
Соучредитель и генеральный директор Comparably подчеркнул: “В исследовании Microsoft приняли участие тысячи сотрудников. Наделла получил невероятные оценки от своей команды. Microsoft не была любимой в технологическом пространстве три с лишним года назад. Теперь она появилась в новостях как вторая самая ценная компания в мире. Я думаю, что команда действительно взволнована тем, что он сделал, чтобы построить этот бизнес”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент назвал приоритеты Украины на ближайшие пять летВчера, 10:00 - 2826 67
Субсидиантов внесут в "черные" и "белые" списки: чего ждать от новых проверокВчера, 12:00 - 2871 39
В ЕС напомнили Киеву о запрете на вывоз лесаВчера, 16:30 - 814 19
Порошенко задекларировал еще 10 млн гривен дивидендовВчера, 15:45 - 679 12
Украина существенно нарастила импорт товаровВчера, 10:15 - 1015 11
В УЗ рассказали, как проявил себя американский локомотив в первых рейсахВчера, 13:20 - 4849 4
Субсидиантов внесут в "черные" и "белые" списки: чего ждать от новых проверокВчера, 12:00 - 2871 39
Президент назвал приоритеты Украины на ближайшие пять летВчера, 10:00 - 2826 67
Порошенко прокомментировал сокращения отделений «Укрпочты»Вчера, 14:15 - 2724 3
Россия начала импортировать сжиженный газВчера, 11:45 - 1912 2
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселейВчера, 12:10 - 367
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1117
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1560
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2905 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 2121 2